На юге Слобожанщины артиллерия "Гарта" ликвидировала группу оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпогранслужбы .

По данным военных, во время поражений обезврежены по меньшей мере шесть оккупантов.

Артиллерия и разведывательно-ударные группы беспилотников пограничной бригады "Гарт" нанесли серии ударов по вражеским позициям на Южно-Слобожанском направлении.

Ситуация на фронте

Заметим, что только вчера Силы обороны уничтожили реактивную систему БМ-30 "Смерч", из которой российские оккупанты в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область.

А сегодня утром сообщили, что на Лиманском направлении украинские подразделения показали быструю и эффективную реакцию против врага. Благодаря слаженной работе "бомберов" и FPV-дронов, противник вынужден был оставить позиции.

Стоит напомнить и о том, что в целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, один самолет, 498 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 131 единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники оккупантов.