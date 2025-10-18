ua en ru
На півдні Слобожанщини артилерія "Гарту" ліквідувала групу окупантів (відео)

Україна, Субота 18 жовтня 2025 15:24
На півдні Слобожанщини артилерія "Гарту" ліквідувала групу окупантів (відео) Фото: військові ліквідували групу окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонна бригада "Гарт" успішно ліквідувала групу російських окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держприкордонслужби.

Артилерія та розвідувально-ударні групи безпілотників прикордонної бригади "Гарт" завдали серії ударів по ворожих позиціях на Південно-Слобожанському напрямку.

За даними військових, під час уражень знешкоджено щонайменше шістьох окупантів.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що лиш вчора Сили оборони знищили реактивну систему БМ-30 "Смерч", з якої російські окупанти протягом трьох місяців обстрілювали Миколаївщину.

А сьогодні зранку повідомили, що на Лиманському напрямку українські підрозділи показали швидку та ефективну реакцію проти ворога. Завдяки злагодженій роботі "бомберів" та FPV-дронів, противник змушений був залишити позиції.

Варто нагадати й про те, що загалом минулої доби втрати російських загарбників склали більше як тисячу осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 498 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 131 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

