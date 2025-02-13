На юге Молдовы были найдены два российских дрона: МИД страны вызывает посла РФ

По данным полиции Молдовы, на юге страны было обнаружено еще два беспилотника. Один из них на сельскохозяйственном поле вблизи села Чумай Тараклейского района, а другой взорвался в поле примерно в 1,5 километрах от Чадыр-Лунга.

На месте находятся эксперты взрывотехнического отдела полиции. Они проводят расследование, после чего дроны будут детально исследованы. По предварительным данным, фрагменты, найденные в Чадыр-Лунга, принадлежат российскому беспилотнику.

Территории были оцеплены, опасность для граждан, находящихся в этом районе, уже исключена.

Фото: российские дроны нашли в Молдове (t.me/Politia_Republicii_Moldova)

Как пишет NewsMaker, пограничный пункт пропуска Рени-Джурджулешты прекратил работу около 23:05 среды, 12 февраля, а всех сотрудников эвакуировали в Джурджулешты. Это произошло после ряда взрывов неподалеку от пункта.

Также известно, что Министерство иностранных дел вызвало к себе российского посла.

"Министерство иностранных дел выражает глубокую обеспокоенность и решительно осуждает неоднократные нарушения национального воздушного пространства беспилотниками, запущенными после российских атак на инфраструктуру на юге Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Молдова рассматривает такие действия как нарушение своего суверенитета и риск для мира и безопасности в регионе.

"Мы повторяем наш решительный призыв к немедленному прекращению этих агрессивных действий и строгому соблюдению международного права", - заявили в МИД.

Президент Молдовы Майя Санду в Twitter подтвердила, что дроны типа "Шахед" нарушили воздушное пространство страны. Два из них взорвались на территории Молдовы, поставив под угрозу жизни молдаван.

"Россия не уважает границ, нападает на гражданских, распространяет террор. Ее война против Украины является преступной. Оставьте нас, мирные народы, в покое", - написала она.

Нарушение воздушного пространства во время обстрелов Украины

Заметим, это не первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину когда российские дроны нарушают воздушное пространство других стран.

В прошлом году было зафиксировано как минимум пять подобных случаев. В частности, 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили два дрона, которые залетели во время другой атаки РФ. Тогда МИД Молдовы также решительно осудил действия России. А в декабре 2024 года прохожий обнаружил беспилотник неподалеку от одного из торговых центров в столице Молдовы - Кишиневе.