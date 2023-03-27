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На юге Англии в море зафиксирована утечка нефти: подробности

Фото: на юге Англии в море зафиксирована утечка нефти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Юге Англии в гавани Пула в море вылилось около 32 тонн пластовой жидкости, включая нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Утечка произошла на трубопроводе Perenco. Жителей окрестных населенных пунктов призвали не плавать в гавани Пула или его окрестностях до дальнейшего уведомления.

В компании заявили, что будет проведено полное расследование произошедшего. Пул является крупнейшей естественной гаванью в Европе и объектом особого научного интереса, где обитает множество болотных птиц.

В Perenco заявили, что активировали план по разливу нефти. Трубопровод был перекрыт, а по обе стороны от места утечки были установлены боновые заграждения. Также были мобилизованы компании, специализирующиеся на ликвидации разливов нефти, в настоящее время проводится операция по очистке моря.

Ранее в России заявили, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба", которая находится в Брянской области.

Напомним, 15 марта российские пропагандистские СМИ писали, что на нефтеперекачивающей станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывные устройства.

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