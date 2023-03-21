В России заявляют о якобы атаке дронов на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

В России заявляют, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба", которая находится в Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

В РФ утверждают, что это уже четвертая подобная "атака" за несколько дней.

По данным источника Baza, "атаку" осуществили около полудня 20 марта. С беспилотника якобы был сброшен боеприпас. При этом в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, 15 марта российские пропагандистские СМИ писали, что на нефтеперекачивающей станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывные устройства.

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