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В России заявляют о якобы атаке дронов на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

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Вторник 21 марта 2023 11:32
В России заявляют о якобы атаке дронов на нефтепровод "Дружба" в Брянской области Фото: в России заявляют о якобы атаке дронов на нефтепровод "Дружба" в Брянской области (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

В России заявляют, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба", которая находится в Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В РФ утверждают, что это уже четвертая подобная "атака" за несколько дней.

По данным источника Baza, "атаку" осуществили около полудня 20 марта. С беспилотника якобы был сброшен боеприпас. При этом в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, 15 марта российские пропагандистские СМИ писали, что на нефтеперекачивающей станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывные устройства.

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Российская Федерация Брянская область дрони Дружба
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