На півдні Англії в морі зафіксовано витік нафти: подробиці

Витік стався на трубопроводі Perenco. Жителі навколишніх населених пунктів закликали не плавати в гавані Пула або його околицях до подальшого повідомлення.

У компанії заявили, що буде проведено повне розслідування того, що сталося. Пул є найбільшою природною гаванню в Європі та об'єктом особливого наукового інтересу, де мешкає безліч болотяних птахів.

У Perenco заявили, що активували план з розливу нафти. Трубопровід було перекрито, а по обидва боки від місця витоку було встановлено бонові загородження. Також було мобілізовано компанії, що спеціалізуються на ліквідації розливів нафти, в даний час проводиться операція з очищення моря.