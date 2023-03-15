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"Сбросили с дронов". Возле нефтепровода "Дружба" под Брянском якобы нашли взрывчатку, - росСМИ

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Среда 15 марта 2023 14:12
"Сбросили с дронов". Возле нефтепровода "Дружба" под Брянском якобы нашли взрывчатку, - росСМИ Фото: возле нефтепровода "Дружба" под Брянском якобы нашли взрывчатку (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

На нефтеперекачивающей станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" в Брянской области якобы обнаружили взрывные устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское ТАСС.

Представитель компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что взрывчатку якобы могли сбросить с беспилотников.

СМИ отмечает, что станция не перекачивает нефть. Поэтому в "Транснефти" считают, что организаторы "диверсии могли планировать убить людей". При этом станция не повреждена, на месте работают следователи.

Напомним, 3 марта российские СМИ писали, что дрон якобы атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".

Кроме того, в октябре Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба". При этом в стране заявили, что утечка не связана с диверсией.

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