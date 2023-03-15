"Сбросили с дронов". Возле нефтепровода "Дружба" под Брянском якобы нашли взрывчатку, - росСМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское ТАСС .

Представитель компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что взрывчатку якобы могли сбросить с беспилотников.

СМИ отмечает, что станция не перекачивает нефть. Поэтому в "Транснефти" считают, что организаторы "диверсии могли планировать убить людей". При этом станция не повреждена, на месте работают следователи.

Напомним, 3 марта российские СМИ писали, что дрон якобы атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".

Кроме того, в октябре Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба". При этом в стране заявили, что утечка не связана с диверсией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.