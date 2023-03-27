На юге Англии в море зафиксирована утечка нефти: подробности
На Юге Англии в гавани Пула в море вылилось около 32 тонн пластовой жидкости, включая нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Утечка произошла на трубопроводе Perenco. Жителей окрестных населенных пунктов призвали не плавать в гавани Пула или его окрестностях до дальнейшего уведомления.
В компании заявили, что будет проведено полное расследование произошедшего. Пул является крупнейшей естественной гаванью в Европе и объектом особого научного интереса, где обитает множество болотных птиц.
В Perenco заявили, что активировали план по разливу нефти. Трубопровод был перекрыт, а по обе стороны от места утечки были установлены боновые заграждения. Также были мобилизованы компании, специализирующиеся на ликвидации разливов нефти, в настоящее время проводится операция по очистке моря.
Ранее в России заявили, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба", которая находится в Брянской области.
Напомним, 15 марта российские пропагандистские СМИ писали, что на нефтеперекачивающей станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" якобы нашли взрывные устройства.
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