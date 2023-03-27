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На півдні Англії в морі зафіксовано витік нафти: подробиці

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Понеділок 27 березня 2023 04:52
На півдні Англії в морі зафіксовано витік нафти: подробиці Фото: на півдні Англії в морі зафіксовано витік нафти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На Півдні Англії у гавані Пула в море вилилося близько 32 тонн пластової рідини, включаючи нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Витік стався на трубопроводі Perenco. Жителі навколишніх населених пунктів закликали не плавати в гавані Пула або його околицях до подальшого повідомлення.

У компанії заявили, що буде проведено повне розслідування того, що сталося. Пул є найбільшою природною гаванню в Європі та об'єктом особливого наукового інтересу, де мешкає безліч болотяних птахів.

У Perenco заявили, що активували план з розливу нафти. Трубопровід було перекрито, а по обидва боки від місця витоку було встановлено бонові загородження. Також було мобілізовано компанії, що спеціалізуються на ліквідації розливів нафти, в даний час проводиться операція з очищення моря.

На півдні Англії в морі зафіксовано витік нафти: подробиці

Раніше в Росії заявили, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба", яка знаходиться у Брянській області.

Нагадаємо, 15 березня російські пропагандистські ЗМІ писали, що на нафтоперекачувальній станції "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба" нібито знайшли вибухові пристрої.

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НАФТА Нефть Великобританія
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