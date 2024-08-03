За сутки 1170 военных. Генштаб обновил потери РФ в войне

За сутки, 2 августа, Россия в войне в Украине потеряла 1170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 артсистем, 52 дрона и 27 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

На вечер 2 августа Генштаб сообщал, что на фронте произошло 102 боевых столкновения. Самая "горячая" ситуация остается на Покровском направлении, там ВСУ отразили 27 атак противника, еще три боя продолжаются.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты вышли на важную трассу возле Угледара. Также россияне продвинулись в Нью-Йорке и Железном, возможна попытка тактического окружения войск ВСУ.

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