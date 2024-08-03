За сутки 1170 военных. Генштаб обновил потери РФ в войне
За сутки, 2 августа, Россия в войне в Украине потеряла 1170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 артсистем, 52 дрона и 27 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 581760 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 8406 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 16238 (+27) ед.;
- артиллерийских систем - 16217 (+56) ед;
- РСЗО - 1135 (+1) ед.;
- средства ПВО - 908 (+1) ед.;
- самолетов - 363 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13057 (+52) ед.;
- крылатые ракеты - 2410 (+3) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21926 (+54) ед.;
- специальная техника - 2723 (+4) ед.
Ситуация на фронте
На вечер 2 августа Генштаб сообщал, что на фронте произошло 102 боевых столкновения. Самая "горячая" ситуация остается на Покровском направлении, там ВСУ отразили 27 атак противника, еще три боя продолжаются.
Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты вышли на важную трассу возле Угледара. Также россияне продвинулись в Нью-Йорке и Железном, возможна попытка тактического окружения войск ВСУ.
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