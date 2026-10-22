RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Южный мост в Киеве заблокирован: Кольцевая электричка запускает дополнительные рейсы

16:55 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Кольцевая электричка запускает дополнительные рейсы (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы Kyiv City Express из-за усложнения движения по Южному мосту в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.

Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу Киев-Демеевский - Выдубичи - Березняки - Дарница - Русановка - Левобережная - Никольская Слободка - Воскресенка - Радужный - Почайная и обратно.

Это обеспечит киевлянам дополнительное сообщение по обоим мостам - Южному и Северному.

Первый дополнительный рейс от станции Почайна (с пересадкой из Синей ветки метро) в направлении Троещины отправится в 16:56.

Со станции Выдубичи (с пересадкой из Зеленой ветки метро) в направлении Березняков поезд будет отправляться в 18:02.

Начиная с 16:40 интервалы между рейсами с правого берега на левый составят от 15 минут.

Билеты на поезда можно приобрести в мобильном приложении "Укрзализныци".

Напомним, ранее "Укрзализныця" установила 33 мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области.

Компания планирует обустроить еще 128 таких конструкций в столичном регионе и около 650 - в других областях Украины.

Кроме того, раньше между правым и левым берегом Киева запускали дополнительные челночные рейсы кольцевой электрички, чтобы облегчить проезд горожанам во время усложненного движения через мосты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевУкрзализныцяЮжный мостПассажиры