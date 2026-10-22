Южный мост в Киеве заблокирован: Кольцевая электричка запускает дополнительные рейсы

Дополнительные поезда будут курсировать по полукольцу Киев-Демеевский - Выдубичи - Березняки - Дарница - Русановка - Левобережная - Никольская Слободка - Воскресенка - Радужный - Почайная и обратно.

Это обеспечит киевлянам дополнительное сообщение по обоим мостам - Южному и Северному.

Первый дополнительный рейс от станции Почайна (с пересадкой из Синей ветки метро) в направлении Троещины отправится в 16:56.

Со станции Выдубичи (с пересадкой из Зеленой ветки метро) в направлении Березняков поезд будет отправляться в 18:02.

Начиная с 16:40 интервалы между рейсами с правого берега на левый составят от 15 минут.

Билеты на поезда можно приобрести в мобильном приложении "Укрзализныци".