Південний міст у Києві заблоковано: Кільцева електричка запускає додаткові рейси

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" встановила 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області.

Компанія планує облаштувати ще 128 таких конструкцій у столичному регіоні та майже 650 - в інших областях України.

Крім того, раніше між правим та лівим берегом Києва запускали додаткові човникові рейси кільцевої електрички, аби полегшити проїзд містянам під час ускладненого руху через мости.