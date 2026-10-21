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В Киеве и области установили 33 мобильных укрытия на железной дороге: планируют еще 128

14:05 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
В Киеве и области установили 33 мобильных укрытия на железной дороге: планируют еще 128 С начала полномасштабного вторжения компания установила 434 мобильных укрытия (коллаж РБК-Украина)
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"Укрзализныця" установила 33 мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области. Компания планирует обустроить еще 128 таких конструкций в столичном регионе и около 650 - в других областях Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

Где устанавливают укрытие

"Укрзализныця" устанавливает мобильные укрытия на фоне длительных комбинированных атак России с применением беспилотников и ракет.

В первую очередь, конструкции обустраивают вблизи критически важных объектов, от которых зависит движение поездов, а также на станциях, где нет других защитных сооружений.

Всего с начала полномасштабного вторжения компания установила 434 мобильных укрытия.

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Сколько укрытий планируют установить

В Киеве и Киевской области планируется обустроить еще 128 мобильных укрытий. В других регионах Украины должно появиться почти 650 таких конструкций.

В "Укрзалізниці" отмечают, что мобильные укрытия уже помогали защищать работников во время атак беспилотников.

Их установка входит в План устойчивости компании. Он предполагает усиление защиты железнодорожников и поддержание непрерывного движения поездов во время длительных комбинированных атак.

Читайте также о том, что в ночь на 14 октября РФ совершила масштабную воздушную атаку на железнодорожные объекты сразу в пяти областях Украины.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" анонсировала отмену нескольких поездов с 20 октября.

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