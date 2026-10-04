Кольцевая электричка запускает шаттлы между берегами Киева: график рейсов

Между правым и левым берегом Киева запускают 18 дополнительных челночных рейсов кольцевой электрички, чтобы облегчить проезд горожанам во время усложненного движения через мосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express .

Дополнительные рейсы по маршруту Выдубичи - Дарница - Выдубичи назначили на период с 5 по 9 октября.

Дополнительные рейсы будут курсировать в самые пиковые часы утром и вечером:

утром - с 6:00 до 9:00;

вечером - с 16:00 до 21:00.

Все дополнительные поезда совершают промежуточную остановку на станции Березняки.

Для удобства пассажиров отработан порядок посадки - на станции Выдубичи посадка и высадка осуществляется на 3-м пути, на станции Дарница - на 1-й или 2-й путях (пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станции).

Кроме специальных челноков, пассажиры могут воспользоваться графиковыми пригородными и региональными поездами, следующими в Нежин, Гребенку, Конотоп и Славутич.

Они также останавливаются на Выдубичах и Дарнице, а пригородные рейсы дополнительно совершают остановку на Березняках.

Благодаря сочетанию шаттлов и графиковых поездов в пиковое время между берегами будет курсировать до 6 рейсов в час .

Приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци", а спланировать маршрут - на официальном сайте Kyiv City Express.