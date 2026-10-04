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Кольцевая электричка запускает шаттлы между берегами Киева: график рейсов

21:54 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Кольцевая электричка запускает шаттлы между берегами Киева: график рейсов Иллюстративное фото: Kyiv City Express назначил новые рейсы между берегами Киева (Коллаж РБК-Украина)
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Между правым и левым берегом Киева запускают 18 дополнительных челночных рейсов кольцевой электрички, чтобы облегчить проезд горожанам во время усложненного движения через мосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.

Дополнительные рейсы по маршруту Выдубичи - Дарница - Выдубичи назначили на период с 5 по 9 октября.

Дополнительные рейсы будут курсировать в самые пиковые часы утром и вечером:

  • утром - с 6:00 до 9:00;

  • вечером - с 16:00 до 21:00.

Все дополнительные поезда совершают промежуточную остановку на станции Березняки.

Для удобства пассажиров отработан порядок посадки - на станции Выдубичи посадка и высадка осуществляется на 3-м пути, на станции Дарница - на 1-й или 2-й путях (пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станции).

Kyiv City Express запускает 18 дополнительных рейсов между правым и левым берегом Киева (t.me/kyiv_city_express)Kyiv City Express запускает 18 дополнительных рейсов между правым и левым берегом Киева (t.me/kyiv_city_express)

Кроме специальных челноков, пассажиры могут воспользоваться графиковыми пригородными и региональными поездами, следующими в Нежин, Гребенку, Конотоп и Славутич.

Они также останавливаются на Выдубичах и Дарнице, а пригородные рейсы дополнительно совершают остановку на Березняках.

Благодаря сочетанию шаттлов и графиковых поездов в пиковое время между берегами будет курсировать до 6 рейсов в час .

Приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци", а спланировать маршрут - на официальном сайте Kyiv City Express.

Напомним, в последние месяцы движение поездов Киевской кольцевой электрички претерпевает серию графиковых и технологических изменений.

В частности, в конце сентября движение поездов Kyiv City Express временно приостанавливали в обоих направлениях по техническим причинам.

В то же время в столице продолжают модернизировать инфраструктуру и улучшать сервис для пассажиров.

Ранее для удобства горожан в кольцевой электричке ввели новый способ подтверждения проезда, позволив валидировать электронные билеты из приложения "Укрзализныци" непосредственно перед выходом на платформу.

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