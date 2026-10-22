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В Киеве перекрыли движение по Южному мосту в обоих направлениях

11:28 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Киеве перекрыли движение по Южному мосту в обоих направлениях Фото: Южный мост в Киеве перекрыт (Getty Images)
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22 октября, около 11:00, остановлено движение транспорта через Южный мост в Киеве.

Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции Александр Белошицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Обновление: в связи с мерами безопасности, движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях", - написал Белошицкий.

Следует отметить, что около 06:00 22 октября Патрульная полиция Киева обратилась к участникам дорожного движения в столице.

Она предупредила, что движение транспорта временно перекрыто Южным мостом в направлении с правого на левый берег.

"Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", - призвали полицейские.

Что важно понимать, это решение было принято после новой массированной атаки России на Киев, которая произошла минувшей ночью.

По словам президента Владимира Зеленского, на этот раз враг прибег к сразу трем волнам баллистических ударов по столице.

Во время нового воздушного нападения на Киев россияне использовали 21 ракету.

"К сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений: обычные дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия", - рассказал глава государства.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали новую массированную атаку России 22 октября и сколько целей обезвредили.

Также мы показывали, как сейчас выглядит столица после вражеских ударов.

Кроме того, узнайте о транспортном коллапсе, а также росте цен на такси в Киеве.

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