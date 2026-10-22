В Киеве частично откроют станцию метро "Черниговская" после атаки РФ: названа дата

В Киеве на станции метро "Черниговская" 23 октября возобновит работу вестибюль №1 - выход в направлении станции "Дарница".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В то же время вестибюль № 2, в направлении станции "Лесная", остается закрытым для пассажирских перевозок.

Вестибюль будет работать для пассажиров с 5:31 до 23:27.

"Завтра, 23 октября, на станции метро "Черниговская" возобновит работу вестибюль № 1 - выход в направлении станции "Дарница", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 октября россияне совершили массированный обстрел Киева с применением баллистических ракет. В результате обстрела получила повреждения станция метро "Черниговская".

В частности, повреждены витражные окна, платформа и фасад станции. Кроме того, в результате атаки были повреждены колеи, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением.

Детальнее о том, как выглядит станция метро "Черниговская" после российской атаки - читайте и смотрите в материале РБК-Украина.