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В Южной Корее не будут отменять военное положение без решения президента, - СМИ

Фото: Юн Сок Ель, президент Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Южной Кореи не планируют отменять военное положение, даже несмотря на резолюцию парламента. Для отмены необходимо решение президента Юн Сок Еля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YTN.

Как утверждает издание, у него в распоряжении есть официальная позиция Минобороны Южной Кореи насчет того, что парламент страны принял резолюцию с призывом к президенту отменить военное положение. 

В частности, в Минобороны планируют и дальше сохранять военное положение в стране. 

"Пока президент не скажет нам обратное, мы будем продолжать сохранять военное положение", - приводит YTN заявление ведомства.

Военное положение в Южной Корее

Напомним, сегодня, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ель решил ввести в стране военное положение. Он объяснил такой шаг необходимостью "устранить антигосударственные элементы".

При этом южнокорейские власти запретили политическую деятельность. В частности, речь идет о работе Национального собрания (парламента).

Но, несмотря на это, парламент собрался и принял большинством голосов резолюцию, которая предусматривает призыв к президенту отменить военное положение. Согласно южнокорейской конституции, это обязывает главу государства отменить соответствующий указ.

Более детально о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

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Южная Корея