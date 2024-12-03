У Південній Кореї не скасовуватимуть воєнний стан без рішення президента, - ЗМІ

Як стверджує видання, у нього в розпорядженні є офіційна позиція Міноборони Південної Кореї щодо того, що парламент країни ухвалив резолюцію із закликом до президента скасувати воєнний стан.

Зокрема, у Міноборони планують і надалі зберігати воєнний стан у країні.

"Поки президент не скаже нам протилежне, ми продовжуватимемо зберігати воєнний стан", - наводить YTN заяву відомства.