В Южной Корее не будут отменять военное положение без решения президента, - СМИ

Власти Южной Кореи не планируют отменять военное положение, даже несмотря на резолюцию парламента. Для отмены необходимо решение президента Юн Сок Еля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YTN .

Как утверждает издание, у него в распоряжении есть официальная позиция Минобороны Южной Кореи насчет того, что парламент страны принял резолюцию с призывом к президенту отменить военное положение.

В частности, в Минобороны планируют и дальше сохранять военное положение в стране.

"Пока президент не скажет нам обратное, мы будем продолжать сохранять военное положение", - приводит YTN заявление ведомства.