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У Південній Кореї не скасовуватимуть воєнний стан без рішення президента, - ЗМІ

Сеул, Вівторок 03 грудня 2024 19:55
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У Південній Кореї не скасовуватимуть воєнний стан без рішення президента, - ЗМІ Фото: Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Південної Кореї не планує скасовувати воєнний стан, навіть незважаючи на резолюцію парламенту. Для скасування потрібне рішення президента Юн Сок Йоля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YTN.

Як стверджує видання, у нього в розпорядженні є офіційна позиція Міноборони Південної Кореї щодо того, що парламент країни ухвалив резолюцію із закликом до президента скасувати воєнний стан.

Зокрема, у Міноборони планують і надалі зберігати воєнний стан у країні.

"Поки президент не скаже нам протилежне, ми продовжуватимемо зберігати воєнний стан", - наводить YTN заяву відомства.

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вирішив запровадити в країні воєнний стан. Він пояснив такий крок необхідністю "усунути антидержавні елементи".

При цьому південнокорейська влада заборонила політичну діяльність. Зокрема йдеться про роботу Національних зборів (парламенту).

Але, незважаючи на це, парламент зібрався і ухвалив більшістю голосів резолюцію, яка передбачає заклик до президента скасувати воєнний стан. Згідно з південнокорейською конституцією, це зобов'язує главу держави скасувати відповідний указ.

Більш детально про ситуацію в країні - у матеріалі РБК-Україна.

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