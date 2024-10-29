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Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи привлечение военных КНДР в войну

Вторник 29 октября 2024 11:53
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Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи привлечение военных КНДР в войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем. Украинский лидер поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Зеленский также выразил благодарность за предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Южной Кореи.

Во время разговора обсуждался вопрос участия северокорейских военных в российском вторжении в Украину. Зеленский предоставил свежие данные о передислокации 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны возле зоны боевых действий, с прогнозами увеличения их количества до 12 тысяч.

Стороны договорились усилить обмен разведывательными данными и активизировать контакты на всех уровнях для выработки стратегии противодействия эскалации. Также планируется обмен делегациями для координации действий.

В завершение Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних соглашений по безопасности в поддержку Украины.

Солдаты Северной Кореи в России

Северная Корея отправила своих солдат в Россию для поддержки в войне с Украиной.

По данным ГУР Минобороны, некоторые военные КНДР уже находятся на Курском направлении. Российский диктатор Владимир Путин отметил, что это связано с «договором о стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

Между тем, в Северной Корее утверждают, что отправление солдат в Россию для участия в войне против Украины якобы соответствует международному праву, однако информация о развертывании войск там официально не подтверждается.

Ранее сообщалось, что по линии фронта в Украине приближаются подразделения войск из Северной Кореи, но, по мнению военных аналитиков, они не принадлежат к элитным частям армии Ким Чен Ына.

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