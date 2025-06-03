В Южной Корее избрали нового президента: что о нем известно

Как пишет издание, по результатам подсчета 95% голосов, Ли из либеральной "Демократической партии", по прогнозам, победил с 48,83% голосов против 42,03% у его соперника из консервативной "Народной партии власти" (НПВ) Ким Мун Су.

"Я выполню свою миссию по созданию мира, в котором будет восстановлена демократия, а народ будет уважаться как суверен в демократической республике, живя в сотрудничестве друг с другом", - сказал Ли Чжэ Мен во время выступления в Сеуле.

В свою очередь главный соперник Ли Чжэ Мена на выборах Ким Мун Су уже признал свое поражение на прессконференции в штаб-квартире своей партии, заявив, что "смиренно принимает выбор народа" и поздравляет Ли с избранием.