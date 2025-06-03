У Південній Кореї обрали нового президента: що про нього відомо

Як пише видання, за результатами підрахунку 95% голосів, Лі з ліберальної "Демократичної партії", за прогнозами, переміг із 48,83% голосів проти 42,03% у його суперника з консервативної "Народної партії влади" (НПВ) Кім Мун Су.

"Я виконаю свою місію зі створення світу, в якому буде відновлено демократію, а народ поважатимуть як суверена в демократичній республіці, живучи у співпраці один з одним", - сказав Лі Чже Мьон під час виступу в Сеулі.

Своєю чергою головний суперник Лі Чже Мьона на виборах Кім Мун Су вже визнав свою поразку на пресконференції в штаб-квартирі своєї партії, заявивши, що "смиренно приймає вибір народу" і вітає Лі з обранням.