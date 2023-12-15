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Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования (фото)

Пятница 15 декабря 2023 16:26
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Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования (фото) Фото: Южная Корея передала Украине партию спецмашин для разминирования (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Южной Кореи передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям партию специальной техники для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Корея.

"В рамках обеспечения потребностей Украины в разминирующей технике правительством Республики Корея при содействии посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что речь идет о технике производства хорватской компании "DOK-ING".

Фото: Техника для разминирования (facebook.com)

Техника уже прибыла в пункт назначения, где будет распределена между подразделениями ГСЧС, задействованными в процессе гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины. Украина поблагодарила правительство Южной Кореи за предоставленную технику и надеется на дальнейшую поддержку.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

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ГСЧС Южная Корея Хорватия
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