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Южная Корея значительно расширила экспортные санкции против России и Беларуси

Южная Корея, Вторник 26 декабря 2023 10:45
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Южная Корея значительно расширила экспортные санкции против России и Беларуси Фото: правительство Южной Кореи ввело дополнительные санкции против РФ и РБ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщается, Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в перечень товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь. В частности, туда была включена тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.

Отмечается, что новое постановление увеличит общее количество пунктов в санкционном перечне до 1159 года.

Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 года после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.

В то же время южнокорейские власти отметили, что проведут индивидуальный анализ "исключительных случаев" поставок.

Санкции Южной Кореи против РФ и Беларуси

Стоит отметить, что Сеул значительно расширил санкции в отношении Минска и Москвы в апреле 2023 года - тогда список увеличился с 57 до 798 позиций, в него добавили промышленное и строительное оборудование, продукцию сталелитейной и химической промышленности, а также детали для автомобилей, которые стоят дороже 50 тысяч долларов.

Заметим, что Южная Корея регулярно оказывает Украине помощь для обеспечения разминирования территорий нашего государства в результате российской интервенции. Кроме того, восточные партнеры посылают и пакеты гуманитарной помощи.

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