Южная Корея значительно расширила экспортные санкции против России и Беларуси

Правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Как сообщается, Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в перечень товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь. В частности, туда была включена тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.

Отмечается, что новое постановление увеличит общее количество пунктов в санкционном перечне до 1159 года.

Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 года после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.

В то же время южнокорейские власти отметили, что проведут индивидуальный анализ "исключительных случаев" поставок.