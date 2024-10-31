Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за запуска новой баллистики

Южная Корея ввела новые санкции против Северной Кореи. Это связано с последним запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nknews.org.

В Южной Корее заявили, что запуск ракеты представляет угрозу "миру и безопасности на Корейском полуострове и международном сообществе" и сообщили о новых мерах, "ограничивающих разработку баллистических ракет Северной Кореи".

Всего экспортный контроль охватывает 15 компонентов, "необходимых для разработки и производства твердотопливных ракет", которые Северной Корее трудно производить внутри страны.

Среди них:

твердое топливо,

фюзеляжи,

камеры сгорания и приводы,

угольные цилиндры,

натуральный каучук и компоненты.

"Эта акция также направлена на повышение осведомленности международного сообщества о необходимости предотвратить приобретение Северной Кореей критически важных предметов для разработки твердотопливных ракет, тем самым еще больше ущемляя ее программу баллистических ракет", - заявили в МИД Южной Кореи.

Напомним, около 00:10 по киевскому времени, 31 октября, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты.