Південна Корея ввела санкції проти КНДР через запуск нової балістикик

Південна Корея запровадила нові санкції проти Північної Кореї. Це пов'язано з останнім запуском міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nknews.org.

У Південній Кореї заявили, що запуск ракети становить загрозу "миру та безпеці на Корейському півострові та міжнародній спільноті" та повідомили про нові заходи, "що обмежують розробку балістичних ракет Північної Кореї".

Всього, експортний контроль охоплює 15 компонентів, "необхідних для розробки та виробництва твердопаливних ракет", які Північній Кореї важко виробляти всередині країни.

Серед них:

тверде паливо,

фюзеляжі,

камери згоряння та приводи,

вугільні циліндри,

натуральний каучук та компоненти тощо.

"Ця акція також спрямована на підвищення обізнаності міжнародної спільноти про необхідність запобігти придбанню Північною Кореєю критично важливих предметів для розробки твердопаливних ракет, тим самим ще більше обмежуючи її програму балістичних ракет", - заявили в МЗС Південної Кореї.

Нагадаємо, близько о 00:10 за київським часом, 31 жовтня, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.