Запад уже не боится ядерных угроз Путина, - Time
Лидеры стран Запада перестали бояться ядерных угроз России, и все более решительно высказываются за дальнейшую поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Time.
В публикации отмечается, что эскалацией угроз ядерной войны, Кремль пытается помешать западным странам поддерживать Украину, особенно когда речь идет об оружии для ударов на большие расстояния по объектам в глубине РФ.
Издание напомнило, что 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал предоставить Украине оружие и разрешение на нанесение таких ударов.
Ответ Москвы на этот документ был необычно резким. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram отметил, что эта резолюция "приведет к мировой войне с применением ядерного оружия". Далее он написал, что одна российская межконтинентальная баллистическая ракета способна долететь за 3 минуты и 20 секунд до Страсбурга, где расположен Европейский парламент.
Однако президент Европарламента Роберта Метсола в интервью Time назвала заявление Володина "типичной реакцией, которая конфронтационная". Отвечая на вопрос, воспринимает ли она такие угрозы серьезно, политик добавила: "Если такая риторика будет усиливаться, то мы должны быть к этому готовы".
В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что не знает, является ли риторика чиновников Кремля блефом или правдой. Но, по ее словам, "мы никогда не можем позволить кому-то, кто не уважает демократию, права человека и все то, во что мы верим - мы не можем позволить ему решать, что нам делать".
"Взвешенная реакция соответствовала растущей тенденции среди западных чиновников. Для многих из них Владимир Путин стал похожим на мальчика, который слишком часто кричал о ядерном оружии, притупляя влияние своего собственного ядерного сдерживания и позволяя многим европейцам избавиться от страха перед ним", - пишет издание.
По словам Фредериксен, "страх и лидерство не идут бок о бок". Она добавила, что привычка Запада беспокоиться о "красных линиях" Путина, привела к слишком большим задержкам в поддержке Украины.
"Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", - сказала глава датского правительства.
Time отмечает, что, четко осознавая игнорирование "красных линий", Кремль продолжает все больше их рисовать. Издание напомнило, что через несколько дней после угрозы Володина в адрес Страсбурга, Путин заявил, что России необходимо снизить порог применения ядерного оружия. Диктатор предположил, что в случае широкомасштабной атаки с применением обычных вооружений, таких как ракеты или даже беспилотники, Россия может ответить атомной бомбой.
"Это формальное изменение в ядерной доктрине, которая ранее предусматривала ядерный ответ только в случае экзистенциальной угрозы для России, попало в заголовки газет и вызвало новый виток дебатов в западных столицах. Но это не вызвало заметное изменение тональности со стороны Украины или ее ближайших союзников", - пишет издание.
Ядерные угрозы Кремля
С начала полномасштабной войны, российские чиновники неоднократно заявляли о готовности применить ядерное оружие против Украины и даже стран НАТО за военную поддержку Киева. Но такая риторика не сильно напугала лидеров стран Запада.
После ряда дроновых и ракетных атак ВСУ по оружейным арсеналам на территории РФ, 25 сентября Путин предложил изменить ядерную доктрину и расширить условия применения ядерного оружия. Согласно новому подходу, агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ. Также применение возможно в случае массированной атаки дронов или самолетов.
В Госдепартаменте США такие угрозы Путина назвали "безответственными".
Подробнее о ядерных угрозах Путина и как на них реагирует Украина, - читайте в нашем аналитическом материале.
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