Впервые за 40 лет. США планируют разместить атомные подлодки в Южной Корее, - AP

Соединенные Штаты Америки хотят разместить свои атомные подлодки в Южной Корее. Это должно сдержать возможную агрессию КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ель в среду подпишут соглашение, включающее планы по размещению американских атомных подлодок в Южной Корее", - говорится в материале.

Associated Press пишет, что это произойдет впервые за более чем 40 лет, что станет заметной демонстрацией поддержки Сеула на фоне растущей озабоченности ядерными угрозами со стороны КНДР.

Запланированные визиты пока являются ключевым элементом так называемой "Вашингтонской декларации", направленной на то, чтобы удержать КНДР от нападения на своего соседа. Помощники Байдена и лидера Южной Кореи работали над деталями плана в течение нескольких месяцев и согласились с тем, что демонстрация расширенных возможностей США по сдерживанию должна стать важным аспектом соглашения.

Соглашение направлено на то, чтобы развеять опасения Южной Кореи по поводу агрессивной ядерной программы КНДР и удержать страну от перезапуска собственной ядерной программы, от которой она отказалась почти 50 лет назад, когда подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.