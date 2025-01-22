В Курской области погибли около 1000 солдат КНДР, которые воевали против Украины, - BBC
По состоянию на середину января солдаты КНДР в Курской области потеряли убитыми и ранеными около 4000 военных. Из них около 1000 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Соответствующие данные изданию сообщили западные чиновники. В то же время корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер отметил, что это очень высокий показатель, учитывая то, что на помощь РФ в Курской области, где с августа ВСУ проводят операцию, было направлено около 11 000 северокорейских солдат.
"Это очень высокий уровень потерь, и он неприемлем для северокорейского контингента без значительного подкрепления", - подчеркнул Гарднер.
Пока непонятно, где раненые проходят лечение, и когда и в каком объеме их заменят.
Тем временем бои в Курской области, куда вошли ВСУ в прошлом году, продолжаются. Войскам РФ удалось отбить часть своей территории, однако украинская армия по-прежнему продолжает удерживать контроль над десятками населенных пунктов региона, включая райцентр Суджа.
"В частности, бои продолжаются к северо-западу от Суджи в районе Кругленького, Николаевки и Николаево-Дарьино, к северу от Суджи в районе сел Черкасское Поречное, Погребки, Старая Сорочина и Новая Сорочина, а также к югу от Суджи в районе Махновки", - пишет BBC.
Напомним, сегодня издание The New York Times писало, что Северная Корея вскоре направит подкрепление в Курскую область. В частности, этого ожидает Пентагон (Минобороны США).
Ранее РБК-Украина сообщало, что солдаты КНДР были доставлены в Россию на пароме, а затем поездом. По словам одного из пленных среди северокорейских войск, они находились в полной информационной изоляции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.