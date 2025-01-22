КНДР вскоре направит подкрепление в Курскую область, - New York Times

КНДР направила на помощь России 11 тысяч солдат, многие из которых уже убиты. Пентагон ожидает, что на фронт прибудет новая партия.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Осенью прошлого года Северная Корея отправила около 11 тысяч солдат на помощь войскам Москвы в Курской области на юге России, где ВСУ захватили территорию после неожиданной операции прошлым летом. С момента их первого боевого столкновения в начале декабря примерно треть северокорейских солдат были убиты или ранены, сообщили украинские и американские официальные лица.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на этой неделе заявил, что потери Северной Кореи продолжают расти, оценив, что почти половина отправленных солдат были либо ранены, либо убиты, но он предупредил, что они "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры".

Вооруженные силы Северной Кореи, насчитывающие 1,2 миллиона человек, входят в число крупнейших постоянных армий мира, и ее вступление в войну стало серьезной эскалацией войны, которая длится уже почти три года.

На территории России северокорейцам выдали то, что один чиновник Пентагона назвал "карманным мусором" - документы, в которых они зарегистрированы как жители Дальнего Востока России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у одного из захваченных солдат был обнаружен военный билет на имя жителя Тувы, юг Сибири. При этом были использованы данные настоящего гражданина России, заявили представители украинской разведки.

Еще до того, как Северная Корея отправила войска в Россию, она была крупным спонсором военных усилий России. Она отправила в Москву миллионы артиллерийских снарядов - которые сейчас составляют около половины ежедневно выпускаемых Россией боеприпасов - и более 100 баллистических ракет малой дальности.