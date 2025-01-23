КНДР в 2025 году передаст России дополнительные баллистические ракеты и гаубицы, - Буданов
Северная Корея в этом году отправит России еще 150 баллистических ракет малой дальности. Также Пхеньян, вероятно, передаст дополнительные гаубицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью The War Zone.
По словам Буданова, ожидается, что Пхеньян направит Москве еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году РФ получила 148 таких ракет.
Северокорейские ракеты запускают по Украине из Курской и Брянской областей РФ.
Кроме того, за последние три месяца Северная Корея предоставила России около 120 единиц 170-мм самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" и 120 240-мм реактивных систем залпового огня М-1991. Буданов подчеркнул, что, вероятно, в будущем КНДР пришлет России еще по крайней мере столько же.
"У них много таких систем", - добавил руководитель ГУР Минобороны.
По словам Буданова, большинство этого оружия используется либо против украинских войск, либо для обучения в России.
"170-миллиметровое оружие имеет мощный боекомплект и хорошую способность. 240-мм РСЗО похожи на любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой", - пояснил он.
Подкрепление КНДР в Курской области
Северная Корея осенью 2024 года направила в Россию свои войска для участия в войне против Украины. Солдаты КНДР участвуют в боевых действиях на территории Курской области.
По данным разведки, Северная Корея могла направить в РФ 11 тысяч военных. Издание The New York Times со ссылкой на чиновника Пентагона сообщило, что Пхеньян в течение двух месяцев может направить подкрепление в Курскую область.
По данным BBC, в Курской области погибли около тысячи солдат КНДР, которые воюют против украинских сил.
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