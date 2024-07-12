Южная Корея будет производить танки К2 в Польше

Отмечается, что после этого стороны подпишут контакт по производству 180 танков K2PL, созданных на базе южнокорейского танка К2 "Черная пантера".

Кроме того, танк K2PL будет локализован польскими компонентами. Polska Grupa Zbrojeniowa будет координировать производство танков и сопутствующих машин, командных и ремонтных машин. Они также будут производиться в Польше.

Предварительно затраты на производство танков оценивают в 15 млрд долларов. Из них на закупку оборудования израсходуют 5 млрд долларов. Частичное финансирование будет из госбюджета Польши.

Следует напомнить, что Польша начала активно вооружаться на фоне вторжения России в Украину. В частности, закупает системы вооружений в разных странах. А президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов разместить на территории страны ядерное оружие НАТО.

Дуда также предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

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