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Південна Корея вироблятиме танки К2 у Польщі

Фото: південнокорейський танк К2 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польська оборонна компанія Polska Grupa Zbrojeniowa та південнокорейська компанія Hyundai Rotem підписали угоду про створення консорціуму з виробництва танків. Витарти на це оцінюються у 15 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Польщі.

Зазначається, що після цього сторони підпишуть контакт щодо виробництва 180 танків K2PL, які будуть створені на базі південнокорейського танка К2 "Чорна пантера".

Окрім цього танк K2PL буде локалізований польськими компонентами. Polska Grupa Zbrojeniowa координуватиме виробництво танків та супутніх машин, командних та ремонтних машин. Вони також будуть вироблятися у Польщі.

Попередньо, витрати на виробництво танків оцінюють у 15 млрд доларів. З них на закупівлю обладнання витратять 5 млрд доларів. Часткове фінансування буде із держбюджету Польщі.

Варто нагадати, що Польща почала активно озброюватись на тлі вторгнення Росії до України. Зокрема, закуповує системи озброєнь у різних країнах. А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий розмістити на території країни ядерну зброю НАТО.

Дуда також запропонував країнам-членам НАТО збільшити витрати на оборону з 2 до 3% ВВП.

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ПольщаПівденна Корея