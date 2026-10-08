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Южная Корея отзывает своего посла из Украины

11:41 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Южная Корея отзывает своего посла из Украины Фото: Пак Кичанг (wikipedia)
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Южная Корея отзывает своего посла Пак Кичанга из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИДа страны.

В заявлении говорится, что правительство Южной Кореи решило отозвать посла в Украине.

"Правительство надеется на мирное урегулирование ряда нерешенных вопросов между двумя странами и будет продолжать консультации с украинской стороной с этой целью", - отмечает МИД страны.

Что предшествовало

Напомним, спор между Украиной и Южной Кореей возник после выступления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября.

Тогда глава государства сообщил, что Украина передала Сеулу двух северокорейских военных, которых ВСУ взяли в плен на Курщине в январе 2025 года.

Отметим, что в Южной Корее рассчитывали, что информация о передаче останется конфиденциальной. Президент Ли Чже Мен обвинил Украину в разглашении и заявил, что секретность должна была защитить пленных и их семьи, которые остаются в КНДР.

В то же время в Офисе президента Украины опровергли существование какой-либо договоренности о неразглашении.

Кроме того, источник в ОП подчеркнул, что Киев не брал на себя обязательства скрывать факт передачи северокорейских военных. Обнародована была только информация о самом факте передачи, не раскрывая никаких деталей этого процесса.

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