Южная Корея отзывает своего посла из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИДа страны.

В заявлении говорится, что правительство Южной Кореи решило отозвать посла в Украине.

"Правительство надеется на мирное урегулирование ряда нерешенных вопросов между двумя странами и будет продолжать консультации с украинской стороной с этой целью", - отмечает МИД страны.

Что предшествовало

Напомним, спор между Украиной и Южной Кореей возник после выступления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября.

Тогда глава государства сообщил, что Украина передала Сеулу двух северокорейских военных, которых ВСУ взяли в плен на Курщине в январе 2025 года.

Отметим, что в Южной Корее рассчитывали, что информация о передаче останется конфиденциальной. Президент Ли Чже Мен обвинил Украину в разглашении и заявил, что секретность должна была защитить пленных и их семьи, которые остаются в КНДР.