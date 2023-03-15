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Южная Корея и Польша договорились об участии в восстановлении Украины

Фото: Южная Корея и Польша договорились об участии в восстановлении Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его польский коллега Збигнев Рау договорились об активном участии в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Главы МИД в ходе переговоров заявили о необходимости достижения мира в Украине в максимально короткие сроки, а также договорились активно сотрудничать для реконструкции и восстановления Украины в будущем", - говорится в сообщении.

Кроме того, высокопоставленные дипломаты в ходе встречи в Сеуле обсудили сотрудничество двух стран в сфере обороны и ядерной энергетики.

Министры иностранных дел также высоко оценили достижения в двустороннем оборонном сотрудничестве и договорились продолжать усилия по осуществлению последующих мер.

Ранее мы писали, что правительство Южной Кореи одобрило в прошлом году экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab, которые сделаны из южнокорейских компонентов.

Напомним, в Польше развернули секретную мастерскую, на которой в том числе ремонтируют САУ Krab.

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