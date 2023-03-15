Південна Корея та Польща домовилися про участь у відновленні України

"Глави МЗС під час переговорів заявили про необхідність досягнення миру в Україні в максимально короткі терміни, а також домовилися активно співпрацювати для реконструкції та відновлення України у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Крім того, високопоставлені дипломати під час зустрічі у Сеулі обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.

Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві та домовилися продовжувати зусилля щодо здійснення наступних заходів.