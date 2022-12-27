Южная Корея ускорит создание военного подразделения БПЛА

Власти Южной Кореи решили сконцентрировать усилия на создании военного подразделения, специализирующегося на беспилотниках. Такое решение президента Юна Сук Йоля вызвано вчерашним вторжением в воздушное пространство страны северокорейских дронов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президент Южной Кореи заявил во вторник, что будет продвигать создание военного подразделения, которое специализируется на БПЛА. Также он критически высказался о реакции военных в ответ на вчерашнее вторжение беспилотников КНДР.
По его словам, инцидент подчеркнул отсутствие подготовки и готовности со стороны южнокорейских военных, несмотря на то, что ранее вторжения уже имели место.
Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.
Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться. Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий КНДР.
Ранее сообщалось, что перед этим 18 декабря Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону в сторону Японского моря с интервалом около 25 минут. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море.
Добавим, что 15 декабря вооруженные силы США в Южной Корее запустили новое подразделение космических сил в рамках наращивания союзниками усилий по более эффективному противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.
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