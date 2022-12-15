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США запустили подразделение космических сил в Южной Корее на фоне угроз КНДР

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Четверг 15 декабря 2022 05:49
США запустили подразделение космических сил в Южной Корее на фоне угроз КНДР Фото: военные США создают космическое подразделение в Южной Корее (скриншот с видео abcnews.go.com)
Автор: Владимир Костырин

Вооруженные силы США в Южной Корее запустили новое подразделение космических сил в рамках наращивания союзниками усилий по более эффективному противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Командующий вооруженными силами США в Корее генерал Пол ЛаКамера заявил на церемонии на авиабазе Осан, что это подразделение повысит способность Штатов обеспечивать мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Возглавит космическое подразделение, которому поставлена задача обнаруживать и отслеживать приближающиеся ракеты, а также укреплять общий космический потенциал Вооруженных сил, подполковник Джошуа Маккаллион.

Сеул и Вашингтон стремятся укрепить сотрудничество в области безопасности, чтобы сдержать Северную Корею, которая в этом году испытала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь материковой части США.

ВВС Южной Кореи также создали собственное космическое подразделение в декабре, чтобы укрепить свои силы и оперативные возможности вместе с Космическими силами США.

В Минобороны Сеула заявили, что создание американского космического компонента не имеет ничего общего с участием Южной Кореи в существующих программах противоракетной обороны.

Всего в Южной Корее размещены около 28 500 американских военнослужащих в соответствии с договором о взаимной обороне, заключенным после того, как Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

Добавим, что в прошлом месяце Индо-Тихоокеанское командование США и Центральное командование разместили свои космические подразделения на Гавайях и во Флориде.

Напомним, ранее КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Перед этим, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в КНДР заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

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