UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Південна Корея прискорить створення військового підрозділу БПЛА

Фото: президент Південної Кореї Юн Сук Йоль (flickr.com/Jeon Han)
Автор: Володимир Костирін

Влада Південної Кореї вирішила сконцентрувати зусилля на створенні військового підрозділу, що спеціалізується на безпілотниках. Таке рішення президента Юна Сук Йоля викликане вчорашнім вторгненням у повітряний простір країни північнокорейських дронів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Південної Кореї заявив у вівторок, що просуватиме створення військового підрозділу, який спеціалізується на БПЛА. Також він критично висловився про реакцію військових у відповідь на вчорашнє вторгнення безпілотників КНДР.

За його словами, інцидент вказав на відсутність підготовки та готовності з боку південнокорейських військових, незважаючи на те, що раніше вторгнення вже мали місце.

Нагадаємо, що 26 грудня п'ять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти та спробувати їх збити.

Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії. Двоє пілотів встигли катапультуватись. Як стверджують південнокорейські військові, аварія літака сталася через дії КНДР.

Раніше повідомлялося, що перед цим 18 грудня Північна Корея запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря з інтервалом близько 25 хвилин. Обидві ракети впали за межами виключної економічної зони Японії у морі.

Додамо, що 15 грудня збройні сили США в Південній Кореї запустили новий підрозділ космічних сил у рамках нарощування зусиль союзниками щодо більш ефективної протидії ядерним і ракетним загрозам з боку КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРдрониЮжная Корея