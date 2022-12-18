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Северная Корея запустила две баллистические ракеты

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Воскресенье 18 декабря 2022 06:13
Северная Корея запустила две баллистические ракеты Фото: КНДР запустила баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

КНДР в воскресенье, 18 декабря, запустила две баллистические ракеты в сторону в сторону Японского моря с интервалом около 25 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters и Береговую охрану Японии.

Отмечается, что обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в море. По предварительным данным, никакого ущерба в результате падения ракет не было нанесено.

Кризисный штаб при канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды начал работу по сбору и анализу информации, связанной с данным запуском со стороны Северной Кореи. Как сообщил глава Минобороны Японии Тосиро Ино, обе ракеты пролетели около 500 км, а максимальная высота полета составила 550 км.

Добавим, что южнокорейские военные также информируют о запуске ракеты КНДР, запущенной в сторону восточного побережья Корейского полуострова.

КНДР осуществила запуск ракеты всего через несколько дней после того испытания твердотопливного двигателя большой мощности. По мнению экспертов, он позволит более быстрый и мобильный запуск баллистических ракет, поскольку Пхеньян стремится разработать новое стратегическое оружие и ускорить свои ядерные и ракетные программы.

Испытания под руководством лидера Северной Корей Ким Чен Ына были проведены в четверг на космодроме Сохэ, который использовался для испытаний ракетных технологий, включая ракетные двигатели и космические ракеты-носители, передавало ранее в пятницу официальное информационное агентство KCNA.

В 2022 году КНДР провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, включая межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь материковой части США, несмотря на международные запреты и санкции.

Напомним, перед этим Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, и снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Еще ранее, 17 ноября, КНДР выпустила ракету в сторону соседей.

Добавим, что 15 декабря вооруженные силы США в Южной Корее запустили новое подразделение космических сил в рамках наращивания союзниками усилий по более эффективному противодействию ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.

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