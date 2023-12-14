Группа российских и китайских военных самолетов вошла в зону ПВО Южной Кореи

Два китайских и четыре российских военных самолета вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи.

Об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Сеула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Отмечается, что Южная Корея решила направить к месту происшествия свои истребители.

Представитель Сеула заявил, что между 11:53 и 12:10 китайские и российские самолеты вошли в зону противовоздушной обороны Южной Кореи с севера восточного острова Уллин и покинули ее с востока от самых восточных островов Токто.

Китайские и российские самолеты обнаружили еще до их входа в зону ПВО и мобилизовали истребители ВВС для принятия тактических мер на случай непредвиденной ситуации.

Южная Корея выразила протест

Зона ПВО не является территориальным воздушным пространством, а предназначена для того, чтобы заставить иностранные самолеты идентифицировать себя, чтобы избежать случайных столкновений.

Южная Корея выразила протест Китаю по поводу вторжения по прямой военной линии, однако она не может выразить такой протест российской стороне, поскольку обе стороны не имеют такой линии связи.

Провокации России

Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций.

В августе этого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

В том же месяце Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.