Южная Корея может присоединиться к программе PURL, - СМИ
Власти Южной Кореи анализируют дополнительные варианты поддержки Украины на фоне продолжающейся войны. Речь идет о возможном участии в международной инициативе, связанной с поставками оборудования и другой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yonhap.
Какие шаги обсуждают в Сеуле
Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что рассматривает разные меры поддержки Украині в войне против России.
По информации издания, среди возможных решений обсуждается присоединение к инициативе, предусматривающей закупку американского вооружения для Украины.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что правительство продолжает консультации с НАТО относительно различных вариантов поддержки.
Инициатива PURL
Дипломатический источник сообщил, что рассматривается участие в программе закупок вооружения, известной как "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL). При этом подчеркивается, что даже в случае присоединения вклад Сеула может ограничиться поставками нелетального оборудования.
Кто уже участвует
Как отмечают журналисты, к инициативе уже присоединились страны, не входящие в НАТО, в частности Австралия и Новая Зеландия. О намерении участвовать также должна объявить Япония.
При этом техника, закупаемая при поддержке Токио, как ожидается, будет включать преимущественно нелетальные средства, например транспорт и радиолокационные системы.
Поддержка с начала войны
С начала полномасштабной войны в 2022 году Южная Корея предоставляет Украине гуманитарную и другую нелетальную помощь.
Сейчас власти страны рассматривают возможность расширения этого участия в международных инициативах поддержки Киева.
Напоминаем, что Япония рассматривает возможность присоединения к инициативе НАТО, больше известной как PURL, которая предусматривает поставки для Украины боеприпасов, техники и другого оборудования американского производства.
Отметим, что Франция не присоединилась к американской инициативе PURL по поставкам вооружения для Украины, но готова оказывать поддержку другими способами и при этом акцентирует внимание на необходимости развития собственных европейских систем обороны.