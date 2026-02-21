Южная Корея может присоединиться к программе PURL, - СМИ

Власти Южной Кореи анализируют дополнительные варианты поддержки Украины на фоне продолжающейся войны. Речь идет о возможном участии в международной инициативе, связанной с поставками оборудования и другой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yonhap .

Какие шаги обсуждают в Сеуле

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что рассматривает разные меры поддержки Украині в войне против России.

По информации издания, среди возможных решений обсуждается присоединение к инициативе, предусматривающей закупку американского вооружения для Украины.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что правительство продолжает консультации с НАТО относительно различных вариантов поддержки.

Инициатива PURL

Дипломатический источник сообщил, что рассматривается участие в программе закупок вооружения, известной как "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL). При этом подчеркивается, что даже в случае присоединения вклад Сеула может ограничиться поставками нелетального оборудования.

Кто уже участвует

Как отмечают журналисты, к инициативе уже присоединились страны, не входящие в НАТО, в частности Австралия и Новая Зеландия. О намерении участвовать также должна объявить Япония.

При этом техника, закупаемая при поддержке Токио, как ожидается, будет включать преимущественно нелетальные средства, например транспорт и радиолокационные системы.

Поддержка с начала войны

С начала полномасштабной войны в 2022 году Южная Корея предоставляет Украине гуманитарную и другую нелетальную помощь.

Сейчас власти страны рассматривают возможность расширения этого участия в международных инициативах поддержки Киева.