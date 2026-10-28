Южная Корея допустила разрыв дипотношений с Украиной из-за скандала с пленными КНДР
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен во вторник заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной на фоне скандала с пленными из КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Koreancenter.
Корейский министр заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной, если нынешняя эскалация разногласий продолжится.
"Если эскалация продолжится, я считаю, что такая возможность также существует", - ответил Чо Хен за вопрос, действительно ли нынешний дипломатический кризис с Киевом равнозначен разрыву дипломатических отношений.
Накануне Южная Корея отозвала из Украины восемь дипломатов из-за спора о разглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных.
Как известно, в начале октября Сеул также отозвал своего посла в Киеве Пак Ки-чана, а затем решил сократить персонал посольства.
Спор между Киевом и Сеулом
Напомним, дипломатический спор между Киевом и Сеулом обострился после того, как 23 сентября президент Владимир Зеленский сообщил на Генеральной Ассамблее ООН о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.
Президент Южной Кореи Ли Чже Мен заявил, что разглашение этой информации нарушило договоренность о конфиденциальности.
В Сеуле объяснили, что тайна должна была защитить остающихся в Северной Корее военных и их семьи.
В то же время в Офисе президента Украины возразили, что существовала договоренность о сохранении этого дела в тайне.