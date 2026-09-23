Украина отправила пленных солдат КНДР в Южную Корею
Украина недавно передала Республике Корея двух солдат КНДР, которых украинские защитники взяли в плен.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава государства подчеркнул, что взять северокорейских солдат в плен живыми непросто.
"Один из них, поняв, что попадет в плен, пытался совершить самоубийство и был в шоке от того, что судьба не дала ему умереть. Вот так воспитывают людей на Севере. Такая реальность", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что у солдат КНДР забирают право выбора и "вбивают в сознание мнение, что они должны умереть" - при любых обстоятельствах.
Напомним, Bloomberg писало, что около 25 тысяч граждан Северной Кореи могут собирать дроны в России, в том числе в Алабуге. Власти КНДР выдают их за студентов, чтобы обойти международные санкции.
Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ин в письме российскому диктатору пообещал расширить и углубить сотрудничество с Россией.