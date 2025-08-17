"Юг в критическом состоянии": гидролог рассказала, стоит ли восстанавливать Каховскую ГЭС

Восстановление Каховского водохранилища

По ее словам, ведущие научные учреждения и академии наук подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода, который будет охватывать гидрологические, экологические, экономические, инженерные и социальные аспекты. Уже сейчас нарабатываются различные сценарии восстановления или трансформации водохранилища.

"Вполне возможно, что к тому времени, когда Украина полностью вернет контроль над югом, появятся новые требования к объемам водных запасов или технологии, которые позволят реализовать проект более экологично. Пока это остается открытым вопросом", - отметила Коноваленко.

Она также отметила, что юг и восток Украины оказались в критической ситуации, ведь еще с 1950-х годов вся местная инфраструктура строилась с учетом доступности воды из Каховского водохранилища.

"Через два года после разрушения Каховской ГЭС водоснабжение восстановили почти во всех громадах пострадавших районов. 18 июня 2024 года централизованную подачу воды получили жители Марганца и Покрова", - добавила Коноваленко.

Каховское водохранилище после подрыва россиянами дамбы (фото: Getty Images)