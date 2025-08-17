"Південь у критичному стані": гідролог розповіла, чи варто відновлювати Каховську ГЕС

Відбудова Каховського водосховища

За її словами, провідні наукові установи та академії наук наголошують на необхідності міждисциплінарного підходу, який охоплюватиме гідрологічні, екологічні, економічні, інженерні та соціальні аспекти. Уже зараз напрацьовуються різні сценарії відновлення або трансформації водосховища.

"Цілком можливо, що до того часу, коли Україна повністю поверне контроль над півднем, з’являться нові вимоги до обсягів водних запасів або технології, які дозволять реалізувати проект більш екологічно. Поки що це залишається відкритим питанням", - зазначила Коноваленко.

Вона також наголосила, що південь і схід України опинились у критичній ситуації, адже ще з 1950-х років уся місцева інфраструктура будувалася з урахуванням доступності води з Каховського водосховища.

"Через два роки після руйнування Каховської ГЕС водопостачання відновили майже у всіх громадах постраждалих районів. 18 червня 2024 року централізовану подачу води отримали жителі Марганця та Покрова", - додала Коноваленко.

Каховське водосховище після підриву росіянами дамби (фото: Getty Images)