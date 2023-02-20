Пол-Украины охватила воздушная тревога: что известно
Сегодня, 20 февраля, вечером в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 23:02
По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, россияне ударили по Купянску при помощи ракет С-300.
"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавил он.
По состоянию на 22:50 тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в Луганской области и Крыму, где она действует уже несколько месяцев.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
При этом официальные источники пока не сообщают каких-либо причин тревоги.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.
Также мы писали, что российские военные из артиллерии обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек.
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