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Пол-Украины охватила воздушная тревога: что известно

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 23:01
Пол-Украины охватила воздушная тревога: что известно Иллюстративное фото: пол-Украины охватила воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 20 февраля, вечером в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 23:02

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, россияне ударили по Купянску при помощи ракет С-300.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавил он.

По состоянию на 22:50 тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, а также в Луганской области и Крыму, где она действует уже несколько месяцев.

Пол-Украины охватила воздушная тревога: что известноФото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом официальные источники пока не сообщают каких-либо причин тревоги.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Также мы писали, что российские военные из артиллерии обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погиб один человек.

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Война России против Украины воздушная тревога
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