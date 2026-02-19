Полметра снега - только начало: на Украину движется арктический воздух с морозом -18

"Южный циклон щедро засыпал нас снегом и уже на 10 часов центр вихря находился над Харьковщиной. Сегодня во второй половине дня он покинет территорию Украины, осадки прекратятся. Днем - от 2 до 7 мороза, на дорогах будет скользко", - отметил Постригань.

По его словам, на утро самая высокая в Украине высота снежного покрова зафиксирована метеостанцией Покошичи Черниговской области - 51 см.

Какая погода будет завтра

Уже завтра, 20 февраля, атмосферный фронт с юго-запада принесет следующую порцию умеренного снега. Так, прирост снежного покрова прогнозируется в пределах 3-6 см. Температура в течение суток составит от 4 до 9 градусов мороза.

Погода на выходных

По прогнозу, в выходные Украину накроет скандинавский антициклон, с ним вернутся и сильные морозы. Температура ночью упадет до 13-18 градусов мороза, днем -3...-8 градусов по Цельсию.

Когда ждать потепления?

Уже с 23 февраля ведущие европейские модели прогнозируют волну тепла с Атлантики. Из-за интенсивной оттепели в населенных пунктах, а также на отдельных участках автодорог могут возникать затопления в результате накопления тало-дождевых вод.