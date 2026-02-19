RU

Общество Образование Деньги Изменения

Полметра снега - только начало: на Украину движется арктический воздух с морозом -18

Фото: на Украину надвигается арктический воздух с морозами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украину накрыл южный циклон, который принес центру и востоку страны значительные снегопады. Уже в ближайшие дни стоит ожидать морозов, за которыми придет оттепель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя.

Читайте также: Последние морозы перед весной? Синоптик назвала дату значительного потепления

"Южный циклон щедро засыпал нас снегом и уже на 10 часов центр вихря находился над Харьковщиной. Сегодня во второй половине дня он покинет территорию Украины, осадки прекратятся. Днем - от 2 до 7 мороза, на дорогах будет скользко", - отметил Постригань.

По его словам, на утро самая высокая в Украине высота снежного покрова зафиксирована метеостанцией Покошичи Черниговской области - 51 см.

Какая погода будет завтра

Уже завтра, 20 февраля, атмосферный фронт с юго-запада принесет следующую порцию умеренного снега. Так, прирост снежного покрова прогнозируется в пределах 3-6 см. Температура в течение суток составит от 4 до 9 градусов мороза.

Погода на выходных

По прогнозу, в выходные Украину накроет скандинавский антициклон, с ним вернутся и сильные морозы. Температура ночью упадет до 13-18 градусов мороза, днем -3...-8 градусов по Цельсию.

Когда ждать потепления?

Уже с 23 февраля ведущие европейские модели прогнозируют волну тепла с Атлантики. Из-за интенсивной оттепели в населенных пунктах, а также на отдельных участках автодорог могут возникать затопления в результате накопления тало-дождевых вод.

 

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе в Украине ожидаются резкие температурные колебания.

Также мы писали о том, действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха, а также объясняли, как нужно действовать, чтобы уберечь жизнь в случае, если человек провалился под лед.

