Кабмін пропонує витратити на забезпечення українців питною водою майже 30 млрд гривень
Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про загальнодержавну цільову й соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки". Документ буде направлений до Верховної ради.
Рішення ухвалене під час засідання уряду 30 червня, яке транслювалося на Youtube.
На реалізацію заходів програми за п'ять років потрібно 28,6 млрд гривень, з яких 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.
Нова програма повинна замінити програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, станом на сьогодні показник охоплення міст послугами централізованого водопостачанням практично в усіх областях становить майже 100%, за виключенням двох областей (Львівської - 95% та Чернівецької 91%).
Так, всього по Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів.
Разом із тим тільки 69% населення маються доступ до систем централізованого водопостачання, а 48%5 - до систем централізованого водовідведення. Подача води за графіком та використання привізної води здійснюється у 9 областях України, а це майже 270 тис. осіб.
"Існуючі системи централізованого водовідведення вкрай застарілі, і побудовані з врахуванням значної перспективи на постійне збільшення обсягів з стічних вод. Однак за останні 20 років обсяги стічних вод зменшуються, що призводить до неоптимальних режимів роботи насосного та очисного обладнання, їх прискореного зносу та додаткових витрат підприємств питного і водопостачання та централізованого водовідведення на електроенергію", - йдеться в документі.
Нагадаємо, за прогнозом Кабміну, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року.