ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін пропонує витратити на забезпечення українців питною водою майже 30 млрд гривень

Новость на русском →
Україна, Середа 30 червня 2021 13:15
Кабмін пропонує витратити на забезпечення українців питною водою майже 30 млрд гривень Фото: на водопостачання за п'ять років виділять 28,6 млрд гривень (www.kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про загальнодержавну цільову й соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки". Документ буде направлений до Верховної ради.

Рішення ухвалене під час засідання уряду 30 червня, яке транслювалося на Youtube.

На реалізацію заходів програми за п'ять років потрібно 28,6 млрд гривень, з яких 19,9 млрд гривень - з державного бюджету, 11,6 млрд гривень - з інших джерел.

Кабмін пропонує витратити на забезпечення українців питною водою майже 30 млрд гривень

Нова програма повинна замінити програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, станом на сьогодні показник охоплення міст послугами централізованого водопостачанням практично в усіх областях становить майже 100%, за виключенням двох областей (Львівської - 95% та Чернівецької 91%).

Так, всього по Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів.

Разом із тим тільки 69% населення маються доступ до систем централізованого водопостачання, а 48%5 - до систем централізованого водовідведення. Подача води за графіком та використання привізної води здійснюється у 9 областях України, а це майже 270 тис. осіб.

"Існуючі системи централізованого водовідведення вкрай застарілі, і побудовані з врахуванням значної перспективи на постійне збільшення обсягів з стічних вод. Однак за останні 20 років обсяги стічних вод зменшуються, що призводить до неоптимальних режимів роботи насосного та очисного обладнання, їх прискореного зносу та додаткових витрат підприємств питного і водопостачання та централізованого водовідведення на електроенергію", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за прогнозом Кабміну, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%. Такі дані містить Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України вода
NEWS
В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу
В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі